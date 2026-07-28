Pescara inaugura “Stazione di Posta” con 24 posti letto per i senza dimora: una risposta concreta alla povertà

È stata inaugurata oggi a Pescara la “stazione di posta” in via Enzo Ferrari 2, una struttura dedicata alle persone in condizioni di povertà, marginalità estrema e senza dimora. La struttura, finanziata con 1.090.000 euro nel contesto della missione 5 del PNRR, offre assistenza e servizi primari, inclusa l’accoglienza notturna con 24 posti letto.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Rfi che ha concesso in comodato d’uso gratuito i locali per trent’anni, è stato inaugurato dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio. Presenti anche il prefetto Luigi Carnevale, rappresentanti delle forze dell’ordine e il personale del Comune.

Le attività previste includono l’accoglienza diurna, la presa in carico verso i servizi sociali, oltre a servizi come l’igiene personale, la distribuzione di beni essenziali e il servizio di deposito bagagli. La piena operatività è attesa a settembre per l’accoglienza notturna.

La gestione della struttura sarà affidata a On the Road fino alla fine del 2026, con circa 250 persone già prese in carico. Per la gestione futura, a partire da dicembre, sarà pubblicato un avviso per la coprogettazione.

Il sindaco Masci ha commentato: “Con questa struttura facciamo un altro salto di qualità sulla via della solidarietà per accogliere persone che chiedono una mano tesa”. L’assessore Sulpizio ha sottolineato l’importanza dei servizi offerti, che vanno oltre il semplice dormire, e che si affiancano ad altri progetti per chi vive nella marginalità.

Massimo Ippoliti di On the Road ha elogiato l’iniziativa definendola “incredibile” e “molto funzionale”, offrendo servizi igienico-sanitari e puntando ai percorsi di uscita dalla marginalità. La struttura è quindi un ulteriore passo verso la costruzione di una città più inclusiva e solidale.

La stazione di posta di Pescara rappresenta una risposta concreta alla povertà e alla marginalità, offrendo servizi essenziali e un luogo sicuro per chi ne ha bisogno.