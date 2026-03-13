Pescara, inaugurata la mostra “Non si può morire per un dollaro” del Csv Abruzzo Ets all Maison Arts: storia di Amadeo Peter Giannini

È stata inaugurata oggi, venerdì 13 marzo, la mostra del Csv Abruzzo Ets “Non si può morire per un dollaro”, che sarà aperta fino al 22 marzo nella Maison Arts | Fondazione Pescarabruzzo, in corso Umberto I, 87 con orario 9-14 e 15:30-19:30. La mostra, dedicata ad Amadeo Peter Giannini e realizzata per il Meeting di Rimini, è stata curata da Francesco Cassese, Marco Castellaneta, Martino Marzegalli, Paolo Nardi, Simone Selva e dagli studenti delle università Cattolica e Bocconi di Milano.

La frase “Non si può morire per un dollaro” è il punto di partenza per l’esposizione che racconta la storia di Amadeo Peter Giannini, figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti che diventò il fondatore della Bank of America. Il trauma infantile che lo ha segnato lo ha spinto a concepire la banca come un servizio accessibile a tutti, non solo ai ricchi, e a mettere in pratica un’etica di inclusione sociale.

La mostra, che ha già riscosso successo al Meeting di Rimini, si propone di ispirare i visitatori sul ruolo attivo che ogni persona può avere nell’economia e nella società, rivolgendo in particolare l’attenzione ai giovani. Attraverso la storia di Giannini, l’esposizione invita a riflettere sul valore della fiducia nell’altro e sull’importanza di un’economia basata su principi etici.

“Siamo lieti di ospitare alla Maison des Arts questa mostra dedicata ad Amadeo Peter Giannini, una figura che ha saputo coniugare innovazione economica e responsabilità sociale”, dice Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescarabruzzo. Mentre Casto Di Bonaventura, presidente del Csv Abruzzo, sottolinea l’importanza di recuperare la fiducia nell’altro per costruire un mondo migliore.

La mostra resterà allestita fino al 22 marzo a Pescara, per poi spostarsi a Chieti (dal 25 marzo al 1° aprile), all’Aquila (dall’11 al 17 aprile) e a Teramo (dal 22 al 29 aprile), offrendo così l’opportunità a studenti, cittadini e comunità regionale di scoprire la vita e le opere di Amadeo Peter Giannini. Un’iniziativa che ha ricevuto numerosi patrocini e che si propone di diffondere un importante messaggio di etica e impegno civile.

Per ulteriori informazioni sulla mostra e sugli orari di apertura nelle diverse sedi, è possibile consultare il sito del Csv Abruzzo.