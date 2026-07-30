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Pescara, Inaugurata la “Stazione di Posta” in via Enzo Ferrari, 24 posti letto per i senza dimora

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Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:È stata inaugurata a Pescara, in via Enzo Ferrari 2, la “Stazione di Posta”, una struttura dedicata all’assistenza delle persone in condizione di povertà, marginalità estrema e senza dimora – si legge sul sito web ufficiale. I servizi offerti La struttura è concepita per accompagnare gli utenti in un percorso che va dal soddisfacimento dei bisogni primari al reinserimento sociale: Accoglienza e presa in carico: Front office, orientamento e invio ai servizi sociali – precisa il comunicato. Servizi igienico-sanitari: Bagni, docce e servizio lavanderia – viene evidenziato sul sito web. Beni essenziali: Distribuzione di cibo, abbigliamento e kit per l’igiene personale – Supporto logistico: Servizio di deposito bagagli – Accoglienza notturna: 24 posti letto disponibili per l’ospitalità notturna (piena operatività prevista per settembre). Integrazione e lavoro: A pochi passi c’è la sede dell’Help Center che organizza laboratori e punta all’inserimento lavorativo, anche attraverso i tirocini promossi dal Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. 🔹 Il progetto, i partner e la gestione Finanziamento PNRR: Il progetto rientra nella Missione 5 del PNRR, con un finanziamento di 1.090.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. Sede in comodato: Gli spazi sono stati messi a disposizione da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) in comodato d’uso gratuito per 30 anni – precisa il comunicato. Un gioco di squadra, quello con Rfi, fondamentale per la realizzazione della struttura – si legge sul sito web ufficiale. Gestione: L’operatività è temporaneamente affidata alla cooperativa On The Road (fino a novembre 2026), che ha già in carico circa 250 persone sul territorio – Sviluppi futuri: Il Comune, attraverso un avviso pubblico di coprogettazione, individuerà chi si occuperà della gestione futura (per 18 mesi, a partire da dicembre).

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it

 

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