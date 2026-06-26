Pescara, inaugurato appartamento per autonomia disabili con fondi Pnrr a via Pietro Nenni 5

Il Comune di Pescara ha inaugurato oggi un appartamento ristrutturato con fondi Pnrr in via Pietro Nenni, con l’obiettivo di promuovere percorsi di vita indipendente per le persone con disabilità.

L’alloggio, situato al primo piano di via Pietro Nenni 5 e arredato con un investimento di 300 mila euro, può ospitare fino a quattro persone. Attualmente vi risiedono due inquilini, Dante Scarpone, di 30 anni, e Carmine Di Paolo, di 48 anni.

La cerimonia di inaugurazione è avvenuta in presenza di numerosi ragazzi, famiglie, assessori e rappresentanti delle associazioni ARDA e Diversuguali. L’assessore Adelchi Sulpizio ha sottolineato l’importanza di trasformare le opportunità offerte dal PNRR in interventi concreti e duraturi che migliorino la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie.

Il progetto prevede anche iniziative e corsi per lo sviluppo delle competenze personali e digitali, tirocini di inclusione e altre attività per favorire l’autonomia abitativa e sociale delle persone coinvolte.

Le associazioni ARDA e Diversuguali si sono dichiarate entusiaste di vedere i ragazzi coinvolti nel progetto introdotti nel mondo del lavoro, sottolineando l’importanza dell’autonomia e dell’inclusione.

Il sindaco di Danzica, Carlo Masci, ha inviato un saluto all’inaugurazione, elogiando l’iniziativa come parte integrante della città solidale che si sta costruendo.

La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha apprezzato il progetto per aver tradotto in opportunità reali i principi di autodeterminazione, inclusione e piena partecipazione alla vita della comunità.

L’inaugurazione dell’appartamento ristrutturato in via Pietro Nenni rappresenta un importante passo avanti nella promozione dell’autonomia e dell’inclusione per le persone con disabilità, dimostrando la collaborazione efficace tra pubblico e privato sociale per il benessere della comunità.