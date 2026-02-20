Pescara, inaugurato il comitato elettorale di Carlo Masci in Largo Madonna per le elezioni imminenti.

Domani, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 10:30, presso Largo Madonna 20, verrà inaugurato il comitato elettorale del candidato Sindaco della coalizione di centrodestra, Carlo Masci, in vista del voto che si terrà nelle 23 sezioni il 8 e il 9 marzo prossimi.

L’invito alla stampa è stato lanciato direttamente da Masci, che ha dichiarato: “Sarà un momento importante per presentare il nostro programma elettorale e incontrare i cittadini per ascoltare le loro esigenze e necessità. Spero di poter contare sull’appoggio di tutti coloro che credono nel nostro progetto per il futuro di questa città”.

Durante l’inaugurazione del comitato elettorale, il candidato Sindaco terrà un incontro con i giornalisti per discutere delle principali linee guida della sua campagna elettorale.

L’appuntamento è quindi fissato per domani mattina a Largo Madonna 20, dove Carlo Masci darà il via ufficiale alla sua corsa verso la carica di Sindaco.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3202981423.

La coalizione di centrodestra si prepara quindi all’appuntamento elettorale, con il sostegno di Carlo Masci, pronto a presentare il suo programma ai cittadini e a ricevere il loro supporto in vista del voto imminente. Sono molte le aspettative e le sfide che attendono il candidato Sindaco e il suo team, ma Masci si dice fiducioso di poter fare la differenza per la città di Pescara.