Pescara, Inaugurato questa mattina l’Urban box di Piazza della Rinascita

E’ stato inaugurato questa mattina l’Urban box di Piazza della Rinascita, che ritrova quindi una destinazione definita e funzionale come hub di informazioni a 360 gradi

a beneficio della comunità e dei visitatori della città di Pescara – La struttura, che reca il claim “Vivi Pescara” e offre un QR-Code specifico per approfondire le informazioni, come caldeggiato dagli operatori economici del centro cittadino fungerà da info-point per i turisti, questo per quanto attiene agli interessi del Comune; da settembre, come previsto dalla convenzione firmata un mese fa in Comune con l’Università, fungerà anche da sportello di Orientamento per quanti siano interessati a conoscere di più e meglio le proposte della “d’Annunzio”sia in ordine ai corsi accademici che riguardo al post-laurea e in particolare alla diffusione della cultura d’impresa e al raccordo con il mondo del lavoro – riporta testualmente l’articolo online.

L’amministrazione comunale di Pescara e l’Ateneo d’Annunzio condurranno quindi una gestione condivisa della struttura per realizzare i propri obiettivi di comunicazione integrata (anche digitale) e di pubblico servizio – aggiunge testualmente l’articolo online.

. L’Urban Box entrato in attività questa mattina non si caratterizza per un’apertura temporanea, ma sarà in funzione tutto l’anno – L’assessore al Commercio e Turismo, Alfredo Cremonese ha affermato .

Il personale impiegato sarà messo a disposizione in una prima fase dal Comune, da settembre sarà condiviso con l’Ateneo – riporta testualmente l’articolo online. Sulle insegne saranno visibili le denominazioni “Vivi Pescara” (con l’immagine di un cuore) e a seguire “Ud’Agorà”.

Pescara, 25 giugno 2022

