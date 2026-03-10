- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
Eventi e Cultura

Pescara, inaugurazione Aula Magna “Peppe De Cecco” all’IIS F. De Cecco con nuovi indirizzi scolastici

Domani mattina, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Filippo De Cecco” di Pescara, si terrà l’inaugurazione dell’Aula Magna intitolata a Peppe De Cecco, imprenditore simbolo dell’eccellenza agroalimentare abruzzese nel mondo.

All’evento, che avrà inizio alle ore 11,00, parteciperanno la Famiglia De Cecco, il Presidente della Provincia Ottavio De Martinis e la Dirigente Scolastica Alessandra Di Pietro. Inoltre, durante la cerimonia sarà annunciata la trasformazione dell’istituto in IIS “F. De Cecco”, con l’introduzione di due nuovi indirizzi: il Tecnico “Turismo Digitale e Marketing Territoriale” e il Liceo del Made in Italy – indirizzo Liceo del Gusto.

L’intitolazione dell’Aula Magna a Peppe De Cecco è un omaggio all’imprenditore che ha contribuito in modo significativo alla promozione dell’agroalimentare abruzzese a livello internazionale. La scelta di dedicare lo spazio formativo a De Cecco rispecchia l’importanza che il territorio abruzzese attribuisce al settore agroalimentare e all’educazione di nuove generazioni.

La presenza alla cerimonia della Famiglia De Cecco e delle istituzioni locali sottolinea l’importanza dell’evento e rafforza il legame tra l’istituto scolastico e il mondo imprenditoriale abruzzese. La creazione dei nuovi indirizzi formativi testimonia l’attenzione dell’Istituto verso settori in continua evoluzione e che offrono opportunità di crescita e professionalità ai giovani studenti.

L’inaugurazione dell’Aula Magna “Peppe De Cecco” rappresenta quindi un momento significativo per l’IIS “Filippo De Cecco” e per l’intera comunità abruzzese, che vede riconosciuto il proprio patrimonio agroalimentare e la valorizzazione delle eccellenze del territorio.

