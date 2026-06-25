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Eventi e Cultura

Pescara, Inaugurazione del nuovissimo Spazio CDP: un punto di incontro tra imprese e territorio

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La Fondazione Pescarabruzzo e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno il piacere di invitare la stampa alla inaugurazione del nuovo Spazio CDP Pescara, che si terrà giovedì 2 luglio 2026 presso la sede della Fondazione in Corso Umberto I, 83 a Pescara.

L’evento, che avrà inizio alle ore 11:00, prevede un’agenda ricca di interventi istituzionali e presentazioni. Dopo l’accoglienza e l’accredito, alle 11:30 si terranno i saluti istituzionali a cura di Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Giovanni Gorno Tempini, Presidente della CDP (in collegamento), Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo e Carlo Masci, Sindaco di Pescara.

Alle 12:00 Angela Lasco, Responsabile Rapporti Legislativi, Vigilanza Parlamentare e Fondazioni della CDP, introdurrà l’evento, mentre alle 12:05 è prevista la presentazione dell’offerta della CDP per le imprese e il territorio a cura di Andrea Nuzzi, Direttore Business CDP e Gianluca Bisognani, Direttore PA CDP.

La partecipazione è su invito e si prega di confermare la propria presenza rispondendo alla comunicazione ricevuta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Stampa e Comunicazione della Fondazione Pescarabruzzo ai recapiti indicati.

Il presente messaggio è stato inviato esclusivamente a coloro ai quali è destinato; in caso di ricezione errata, si prega di informare immediatamente il mittente.

Il nuovo Spazio CDP a Pescara rappresenta un importante punto di riferimento per le imprese e il territorio, offrendo opportunità di sviluppo e crescita per la comunità locale. La collaborazione tra la Fondazione Pescarabruzzo e la CDP si pone l’obiettivo di sostenere l’economia e favorire lo sviluppo sostenibile della regione.

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