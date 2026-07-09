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Eventi e Cultura

Pescara, inaugurazione della 40ª edizione di Mediterranea – Eccellenze d’Abruzzo al Porto Turistico Marina: un viaggio tra sapori e tradizioni

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La 40ª edizione di Mediterranea – Eccellenze d’Abruzzo si aprirà domani, venerdì 10 luglio, presso il Porto Turistico Marina di Pescara. La manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, celebrerà i quarant’anni di storia, imprese, territori e sapori della regione, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire il meglio dell’agroalimentare, dell’artigianato artistico e del turismo regionale.

L’inaugurazione della manifestazione promette di essere uno dei momenti più significativi dell’intero evento. Il tradizionale taglio del nastro avrà un valore simbolico ed emozionale, celebrando il lungo impegno nella promozione delle eccellenze abruzzesi e il contributo delle centinaia di imprese che hanno reso Mediterranea un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio e delle sue produzioni.

Dopo la cerimonia inaugurale, istituzioni e organi di informazione saranno accolti da un grande aperitivo dedicato alle eccellenze d’Abruzzo, grazie alla partecipazione degli espositori presenti in fiera. Un momento conviviale pensato per trasformare l’inizio della manifestazione in un viaggio tra i sapori della regione, attraverso degustazioni, prodotti tipici e racconti di chi ogni giorno custodisce e rinnova le tradizioni enogastronomiche abruzzesi.

La manifestazione si terrà fino a domenica 12 luglio, con ingresso gratuito dalle ore 19:00 alle 00:30 presso il Porto Turistico Marina di Pescara.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Maura Di Marco al numero 3291329297.

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