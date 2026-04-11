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Eventi e Cultura

Pescara: inaugurazione mostra “OLTREsegno” di Maria Pierdomenico alla Ci vuole un villaggio ArtGallery

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Domenica 12 aprile, presso “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” di Pescara, si terrà l’inaugurazione della mostra personale di Maria Pierdomenico, artista visiva abruzzese, dal titolo “OLTREsegno”. L’evento fa parte della 5^ Stagione di Arti Visive Contemporanee che si protrarrà fino a maggio 2026.

La mostra è promossa da Bibliodrammatica aps e AP/ArteProssima all’interno del progetto #npittic, con la direzione artistica curatoriale di Beniamino Cardines. “Maria Pierdomenico è un’instancabile ricercatrice che sperimenta segni e superfici, impasti e tavolozze cromatiche, offrendo al pubblico un’arte che si rinnova continuamente”, sottolinea Cardines.

Nel contesto di “L’Arte Ovunque 2”, la mostra si inserisce in un progetto di promozione, scoperta e sensibilizzazione sulla nuova pittura italiana. Inoltre, la stagione artistica prevede un’attenzione particolare verso la poesia contemporanea con il progetto #Distorsioni 3 – La Poesia dialoga con l’Arte, che ospita i nomi più significativi della nuova poesia abruzzese contemporanea.

La collaborazione con i ragazzi e le ragazze del centro diurno La Casa di Cristina odv-ets ha l’obiettivo di favorire la partecipazione e l’inclusione sociale attraverso laboratori, performance e visite guidate alle mostre.

La mostra di Maria Pierdomenico è solo una delle tappe della quinta stagione di arti visive contemporanee 2025-2026 curata da AP/ArteProssima. Questa stagione ha come titolo “L’Arte Ovunque” e prevede altre mostre di artisti abruzzesi, come Gianni Marrone, Alessandra D’Ortona e una collettiva della collezione AP/Arte Prossima.

Tutti gli eventi si terranno presso Ci vuole un villaggio aps/ART_GALLERY, con ingresso gratuito per il pubblico interessato.

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