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Pescara, inaugurazione nuove strutture nella Pineta dannunziana dopo l’incendio del 2021

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Il Comune di Pescara inaugura le nuove strutture realizzate all’interno della Pineta dopo l’incendio del 2021

Il Comune di Pescara ha annunciato l’inaugurazione delle due nuove strutture realizzate all’interno della Pineta dannunziana, nel comparto 4, ingresso di fronte all’Aurum. Una delle due strutture ha sostituito quella andata a fuoco durante l’incendio del primo agosto 2021.

L’evento di inaugurazione è previsto per domani, venerdì 10 luglio, alle ore 11:30. Saranno presenti il sindaco Carlo Masci e il vice sindaco Gianni Santilli, insieme al dirigente Emilia Fino, il responsabile del servizio valorizzazione del verde Mario Caudullo e i responsabili delle ditte che hanno eseguito i lavori.

La stampa è stata invitata a partecipare all’evento per documentare l’avvenimento.

Si tratta di un importante passo avanti nella ricostruzione delle aree colpite dall’incendio che ha devastato la Pineta nel 2021. La nuova struttura sostituirà la precedente andata distrutta dalle fiamme, rappresentando un segno tangibile del impegno del Comune nel ripristino dell’area verde.

L’inaugurazione delle nuove strutture rappresenta un momento significativo per la città e per tutti coloro che hanno a cuore la salvaguardia dell’ambiente e la tutela del patrimonio naturalistico locale. Sono attesi importanti interventi da parte delle autorità presenti, che illustreranno i dettagli delle opere realizzate e i futuri progetti che coinvolgeranno la Pineta dannunziana.

L’evento dell’inaugurazione si preannuncia come un’occasione per celebrare il lavoro svolto e per guardare con fiducia al futuro, con la consapevolezza che la tutela e la valorizzazione del verde pubblico rappresentano un obiettivo prioritario per la città di Pescara.

Un passo avanti importante, dunque, verso la rinascita e il recupero di spazi verdi fondamentali per la qualità della vita dei cittadini e la bellezza del territorio.

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