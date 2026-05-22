Pescara, Incidente con mezzo pesante: bloccata la statale 5 a Popoli Terme

ABRUZZO – Traffico bloccato sulla Statale 5 “Tiburtina Valeria” a Popoli Terme a causa del ribaltamento di un mezzo pesante.

Nel pomeriggio di oggi, all’altezza del km 178,000 nella provincia di Pescara, il traffico sulla strada statale 5 “Tiburtina Valeria” è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa del ribaltamento di un mezzo pesante.

Le squadre ANAS e le Forze dell’Ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e permettere il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. L’ANAS (Gruppo FS) ha dichiarato che è importante prestare attenzione alla guida e che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!”

Per informazioni sulla mobilità, è possibile contattare il Servizio Clienti “Pronto ANAS” al numero verde gratuito 800.841.148. Si ricorda che le informazioni contenute nel messaggio sono riservate e destinate esclusivamente al destinatario, e qualsiasi utilizzo non autorizzato è severamente vietato.

Si invitano coloro che hanno ricevuto questo messaggio per errore a contattare immediatamente il mittente e cancellare il messaggio dal proprio sistema.

Restate aggiornati su AbruzzoNews24 per ulteriori sviluppi sulla situazione del traffico a Popoli Terme.