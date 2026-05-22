Pescara, incidente sulla statale 5: traffico bloccato a Popoli Terme per ribaltamento mezzo pesante

A causa del ribaltamento di un mezzo pesante sulla strada statale 5 “Tiburtina Valeria”, il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni al km 178,000 a Popoli Terme, in provincia di Pescara. Le squadre Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenute sul posto per permettere il ripristino della normale viabilità nel minor tempo possibile.

L’Anas (Gruppo FS) ha ricordato che è fondamentale rispettare le regole della guida e mantenere la massima prudenza sulla strada. Al momento sono attive delle deviazioni: in direzione Sulmona/Roccaraso il traffico viene deviato al km 178,800, mentre in direzione Popoli/Pescara al km 176,000.

Per ulteriori informazioni e supporto sulla mobilità, è possibile contattare il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

Si raccomanda di prestare massima attenzione e di seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti per evitare ulteriori complicazioni.

Sono state ribadite l’importanza di rispettare le norme sul trattamento dei dati personali e di comunicare eventuali errori nel ricevere il messaggio al mittente.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’incidente, ma si invita alla prudenza sulla statale 5 “Tiburtina Valeria” fino al ripristino completo della viabilità.