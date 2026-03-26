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Eventi e Cultura

Pescara, incontro al CAM Itinere sabato per una nuova cultura del rispetto: “Rieducare il cuore”

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Il Centro di Ascolto Maltrattanti di Pescara organizza un incontro sul tema “Rieducare il cuore: uomini e donne per una nuova cultura del rispetto” presso l’Aurum, sabato 28 marzo. L’evento rientra nel calendario “365 giorni no alla violenza sulle donne” promosso dal Comune di Pescara e vedrà la presenza di Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista e formatore.

Il CAM Itinere di Pescara rappresenta una significativa realtà nel contrasto alla violenza di genere, intervenendo direttamente con uomini coinvolti in comportamenti violenti. Gestito dalla cooperativa sociale L’Elefante, il Centro ha preso in carico circa 50 uomini dal 2025, confermando la crescente richiesta di percorsi strutturati per il cambiamento.

Il servizio si basa su un approccio educativo e riabilitativo, offrendo percorsi individuali e di gruppo per favorire una consapevolezza rispetto ai comportamenti violenti. Il CAM Itinere collabora strettamente con la rete territoriale antiviolenza, ricevendo invii da servizi sociali, autorità giudiziarie e altre entità.

Aperto al pubblico solo su appuntamento, il centro opera per favorire lo sviluppo di modalità relazionali non violente. Oltre all’attività trattamentale, il CAM Itinere promuove iniziative di sensibilizzazione per la cittadinanza, contribuendo alla costruzione di relazioni più sane e rispettose.

Inaugurato nell’aprile 2021 e operativo dall’agosto dello stesso anno, il CAM Itinere ha sede in via Luigi Polacchi 19 ed è finanziato dalla Regione Abruzzo. Si inserisce nel quadro normativo nazionale e internazionale, in linea con i principi della Convenzione di Istanbul del 2011 e del “Codice Rosso”.

Gli incontri del Centro hanno l’obiettivo di promuovere un cambiamento concreto e duraturo, contribuendo alla lotta contro la violenza di genere.

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