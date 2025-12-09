Pescara, incontro con gli studenti dell’Ipsias Di Marzio Michetti per la Giornata mondiale dei diritti umani

Domani, mercoledì 10 dicembre, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Pescara ospiterà un incontro significativo per celebrare la “Giornata mondiale dei diritti umani” presso l’Ipsias Di Marzio Michetti. L’evento, facente parte del ciclo di incontri “Educhiamo le coscienze”, inizierà alle ore 10 nell’aula magna della scuola, situata in via Arapietra 112.

L’assessore Valeria Toppetti sarà presente insieme al presidente e fondatore dell’Associazione “Corrieri Solidali”, Antonio Di Leonardo. Durante l’incontro, Di Leonardo e Andrea Mariani presenteranno l’impatto delle loro missioni umanitarie in Thailandia, Sri Lanka e Tanzania, utilizzando interviste e reportage per sensibilizzare gli studenti su tematiche di vita, salute, libertà e dignità. I “Corrieri Solidali” intendono mostrare come ogni missione viene documentata tramite video, rendendo la beneficenza un’azione innovativa, trasparente e coinvolgente, e permettendo ai donatori di seguire ogni fase del progetto, dalla raccolta dei materiali alla consegna nelle scuole.

Inizierà anche la proiezione del docu-film “Safara The Movie”, della durata di quaranta minuti, che narra un viaggio in Tanzania e che ha recentemente vinto il premio per il Miglior Documentario all’Italia Green Film Festival 2025. Questo evento, uno dei principali eventi italiani dedicati al cinema ambientale, etico e sociale, ha visto “Safara” emergere tra oltre 600 film internazionali per la sua narrazione potente e profonda. Il premio è stato consegnato a Di Leonardo a Roma da Franco Nero, noto attore del cinema italiano.

Al termine della proiezione, i volontari di Corrieri Solidali avvieranno un dialogo con gli studenti, promuovendo scambi di idee e riflessioni su esperienze umanitarie e solidarietà.