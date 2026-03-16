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Politica

Pescara, incontro Lega su Sicurezza e Giustizia: focus sul referendum e la tutela dei cittadini

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Si parlerà di “Sìcurezza e Giustizia” domani, martedì 17 marzo, a Pescara, durante un incontro che si terrà alle ore 18 presso la sala Figlia di Iorio della Provincia. L’evento vedrà la partecipazione di Gianni Tonelli, Responsabile nazionale del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega.

Insieme a Tonelli, interverranno l’avvocato Anthony Aliano, segretario Lega sezione di Montesilvano, e l’avvocato Marco Ciccocioppo. A portare i saluti saranno Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Masaf; Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega; Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale Lega; e Anna Lisa Bucci, responsabile regionale del Dipartimento Giustizia e del Comitato per il Sì della Lega Abruzzo.

L’incontro sarà moderato dall’avvocato Sandro Marinelli, responsabile provinciale Comitato per il Sì Lega Pescara, e da Matteo Mascitti, Responsabile provinciale del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione Lega Pescara.

Secondo quanto riportato da Marinelli e Mascitti, l’occasione servirà per approfondire le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia, con riflessioni su legalità e tutela dei cittadini.

L’evento si preannuncia quindi come un momento importante per discutere i temi della sicurezza e della giustizia, con la partecipazione di diversi esperti del settore e il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali.

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