giovedì, Marzo 5, 2026
Pescara, incontro pubblico per una giustizia giusta: chiusura campagna elettorale del centrodestra con Francesca Scopelliti e Antonio Tajani
Politica

Pescara, incontro pubblico per una giustizia giusta: chiusura campagna elettorale del centrodestra con Francesca Scopelliti e Antonio Tajani

Si terrà domani, venerdì 6 marzo, alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Comune di Pescara, l’evento pubblico sul tema “Una giustizia giusta per tutti”, promosso a sostegno del “Sì” al referendum in programma il 22 e 23 marzo prossimi. L’incontro sarà l’occasione per un confronto e un approfondimento sui temi della giustizia con l’On. Francesca Scopelliti, Presidente del Comitato Nazionale “Cittadini per il Sì”, compagna di Enzo Tortora e Senatrice, e con l’On. Nazario Pagano, Presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e Segretario regionale di Forza Italia in Abruzzo.

L’appuntamento di domani sarà inoltre l’occasione per parlare delle elezioni amministrative dell’8 e 9 marzo prossimi, in 23 sezioni di Pescara, con la chiusura della campagna elettorale del centrodestra pescarese che candida a sindaco Carlo Masci. Interverrà in video collegamento l’On. Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Segretario nazionale di Forza Italia.

I saluti iniziali saranno affidati all’On. Guerino Testa, Segretario della VI commissione (Finanze) e Vice coordinatore Fratelli d’Italia Abruzzo, al consigliere regionale e Coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco, a Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Segretario provinciale di Forza Italia Pescara, e interverrà Carlo Masci, candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative dei prossimi giorni.

L’appuntamento è aperto alla partecipazione dei cittadini.

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it