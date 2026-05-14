Pescara, Indicazioni da seguire in caso di vento forte

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:A seguito delle segnalazioi perventute dal Dipartimento Protezione Civile circa la possibilità di manifestazioni meteo critiche relative a raffiche di vento forte a partire dalla notte di oggi, 14 maggio e per le successive 24/36 ore), ricordiamo alla cittadinanza gli opportuni comportamenti da seguire a tutela della propria e dell’altrui sicurezza: – Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento – recita il testo pubblicato online. – Verificare la stabilità di tetti, specie se di strutture provvisiorie, e di piante – si apprende dalla nota stampa. – Fare attenzione alla caduta di oggetti dall’alto (tegole, vasi, cornicioni ecc.) – Non sostare in auto o a piedi in prossimità di piabte e coperture, ma prediligere spazi apertie adeguare la guida alle condiozni meteo, in particolare nei tratti esposti alla caduta di piante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – Fare attenzione alle disposizioni comunali circa la chiusura di strade, aree e parchi – precisa il comunicato. – Evitare se possibile le attività all’aperto e gli spostamenti – – Non transitare in aree verdi ed evitare se possibile strade alberate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – Se ti trovi alla guida di un’automobile, di una moto o di un furgone, presta attenzione alle raffiche di vento che potrebbero far sbandare lil mezzo, specie in uscita dalle gallerie o su ponti e viadotti epsosti – precisa il comunicato. – Prestare attenzione a tutte le strutture mobili, psecie quelle con teloni o tendoni – aggiunge la nota pubblicata. – Nelle zone costiere alla forte ventilazione è associato il rischio di mareggiate; per questo presta la massima attenzione nell’avvicinarti alle zone litorali, evita di sostare su moli e pontili ed evita la balneazione e l’uso di imbarcazioni – – Avvisare il N.U.E. 112 se si notano possibili condizoni di pericolo per se o per l’incolumità pubblica – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it