Pescara, Informativa Carta acquisti “Dedicata a te”

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Con la legge di Bilancio del 2022 è stato previsto un importante stanziamento – di 500 milioni di euro – per consentire l’acquisto di beni di prima necessità da parte di 1.300.000 nuclei familiari, distribuiti sull’intero territorio nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I beneficiari sono stati individuati dall’INPS in applicazione dei criteri definiti dal Decreto interministeriale – si apprende dalla nota stampa. Il Comune di Pescara ha provveduto ad inviare le comunicazioni a tutti i beneficiari della Carta Solidale, come da elenco fornito dall’INPS, dove sono contenute tutte le indicazioni utili al ritiro e all’attivazione della “Carta Dedicata a Te”, nominativa e prepagata sulla quale viene attribuito l’importo di €. 382,50.Il contributo può essere speso per l’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità (vedi allegato 1 decreto 18/04/2023) presso tutti gli esercizi commerciali che hanno aderito al piano di contenimento dei costi dei beni alimentari.Sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, per non perdere la possibilità di utilizzare la somma sopra indicata – In allegato si riporta l’elenco dei beneficiari con indicazione degli ultimi otto caratteri del codice fiscale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Coloro che sono inseriti nel predetto elenco e che non avessero ricevuto la comunicazione, possono contattare il servizio sociale telefonicamente allo 0854283043 o presentarsi allo sportello di segretariato sociale nei seguenti giorni: lunedi- martedi e giovedi dalle 9:00 alle 13:00 e il martedi dalle 15:00 alle 17:00.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it