Pescara, iniziano le Finali Nazionali Under 18 di handball con 582 partecipanti

Da oggi a Pescara si svolgeranno le Finali nazionali Under 18 di handball, che vedranno la partecipazione di 582 atleti provenienti da tutto il Paese. I palazzetti Giovanni Paolo II e Ciro Quaranta ospiteranno le gare che si protrarranno per un intero mese, culminando con le Finali Promozione di Serie B maschile alla fine di giugno.

La manifestazione, promossa dalla Federazione Italiana Gioco Handball (FIGH), rappresenta un importante evento sportivo che coinvolge 32 squadre e un totale di 582 partecipanti tra atleti, tecnici, arbitri e addetti ai lavori. L’assessore comunale allo Sport, Patrizia Martelli, ha dato il benvenuto a Pescara e in Abruzzo a tutti coloro che parteciperanno alle gare, sottolineando l’importanza di promuovere lo sport e i suoi valori.

Le Finali nazionali Under 18 si svolgeranno dal 27 al 31 maggio, mentre le Finali Promozione Serie B maschile avranno luogo dal 21 al 23 giugno. Le competizioni si terranno in diversi impianti sportivi, con un’ampia partecipazione proveniente da ogni parte d’Italia.

Un particolare focus è stato posto sul progetto Plastic Free, che prevede l’utilizzo di erogatori d’acqua per eliminare l’utilizzo di bottiglie di plastica durante le gare. Questa iniziativa mira a ridurre l’impatto ambientale, salvaguardando circa 12.500 bottigliette da 0,5 litri corrispondenti a circa 420 kg di plastica.

Le Finali Nazionali Under 18 segnano la conclusione della stagione della pallamano italiana e coinvolgono non solo Pescara, ma anche la città di Chieti e Città Sant’Angelo. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per promuovere lo sport e valorizzare le strutture sportive della città, generando anche un ritorno economico significativo.

In conclusione, l’inizio delle Finali nazionali Under 18 a Pescara rappresenta un momento di grande interesse per gli appassionati di handball e per la comunità sportiva locale, che si prepara a vivere un mese ricco di emozioni e competizioni di alto livello.