Pescara, Iniziata la demolizione dei palazzi del degrado di Via Lago di Borgiano

29 giugno 2022 – 180 giorni di lavori previsti, con la convinzione di poterne anticipare la conclusione – Da questa mattina è in corso la demolizione dei tre palazzi della vergogna e del degrado di Via Lago di Borgiano, al quartiere Rancitelli – E’ stato il sindaco Carlo Masci a tagliare il nastro presso il cantiere che è stato affidato dall’Ater all’impresa Rad Service di Perugia – si apprende dal portale web ufficiale. Una volta abbattuti per step i tre immobili, sgomberati cinque anni fa perché a rischio crollo, in quell’area sarà realizzata dal Comune una piazza che diverrà il simbolo della rinascita di un quartiere periferico con tanti problemi ma ora anche con molte più certezze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A breve sarà la volta del cosiddetto “ferro di cavallo”. . Erano presenti questa mattina il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente dell’Ater Mario Lattanzio, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, l’assessore Isabella Del Trecco, oltre a una vasta delegazione di consiglieri regionali e comunali.

