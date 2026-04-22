Pescara: Iniziativa per ricordare Sergio Ramelli, Testa, Cardelli e Cocchini promuovono un luogo di memoria condivisa

Il cinquantesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, giovane studente milanese ucciso in un clima di forte tensione sociale nel 2025, ha portato all’emissione di un francobollo commemorativo, simbolo che ha riportato l’attenzione su una pagina difficile della storia repubblicana. Questo ha riaccenduto il dibattito sulla necessità di promuovere una memoria condivisa e riflettere sulle conseguenze dell’intolleranza e della violenza politica.

In passato, l’assessore al Verde Cristian Orta aveva avviato un percorso per individuare un’area idonea per una futura intitolazione a Sergio Ramelli. Un lavoro preliminare che rappresenta una base utile per proseguire l’iter. Con la nuova legislatura, Guerino Testa, Stefano Cardelli e Andrea Cocchini di Fratelli d’Italia sottolineano l’importanza di accelerare il procedimento per arrivare alla definizione dell’intitolazione e dare pieno riconoscimento al lavoro già avviato.

L’intitolazione di un luogo pubblico, come un parco o un’area verde, sarebbe uno spazio di memoria per le nuove generazioni, un invito alla riflessione sul valore del confronto civile e sull’importanza di non discriminare o colpire per le proprie idee. Questa iniziativa mira a trasformare un ricordo doloroso in un’opportunità di educazione civica e consapevolezza, affinché la memoria diventi uno strumento di crescita anziché di divisione.

L’idea è di promuovere una memoria condivisa e favorire una riflessione collettiva sulle conseguenze dell’intolleranza e della violenza politica, aspetti fondamentali per la piena pacificazione storica del paese.