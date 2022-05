Pescara, Innovazione digitale etica, gli effetti sull’individuo e la società

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

“Innovazione digitale etica – si legge sul sito web ufficiale. Gli effetti sull’individuo e la società”: questo il tema del convegno che si terrà a Pescara venerdì 13 maggio, dalle 18, nella sala Tosti della struttura Aurum.

L’iniziativa, che prenderà spunto dal libro “L’etica è donna” della dott.ssa Nicoletta Iacobacci, è promossa dalla casa editrice “Edizioni Mondo Nuovo”, con il patrocinio del Comune di Pescara e si terrà nell’ambito dell’evento TEDxPescaraSalon.

All’incontro interverranno il Sindaco di Pescara Carlo Masci, l’Assessore alla Cultura di Pescara Maria Rita Carota, la dott.ssa Nicoletta Iacobacci, PhD Etica e Tecnologie Emergenti e autrice del libro L’Etica è donna e Filippo Spiezia, Digital Storyteller. Modererà Paolo Ferri, giornalista ed operatore culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Siamo in un periodo storico in cui le intelligenze artificiali e il progresso scientifico e tecnologico rendono indispensabile uno sguardo più inclusivo ed empatico – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa pertanto muove dalla consapevolezza di quanto le nuove tecnologie abbiano bisogno di un aspetto più etico e come siano necessarie nuove ed evolute leggi per governarle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un dibattito, quindi, finalizzato a promuovere una riflessione dando voce alle varie posizioni in campo, con particolare attenzione agli effetti del progresso tecnologico sulla coscienza collettiva –

Con il libro “L’etica è donna”, che verrà presentato nel corso dell’evento, la dott.ssa Iacobacci esamina proprio il tema dell’intelligenza artificiale e azzarda ad indicare una nuova condotta morale applicata alle tecnologie esponenziali – precisa la nota online. Inoltre fornirà al dibattito un contributo prezioso tramite i suoi studi che si focalizzano su etica e tecnologie emergenti puntando l’attenzione sulla necessità di sviluppare strumenti tecnico-scientifici che possano essere condivisi e utilizzati a livello individuale, sociale e politico – aggiunge testualmente l’articolo online.

La partecipazione è gratuita ma la registrazione è obbligatoria sul sito di Eventibrite:https://innovazione-digitale-etica – si apprende dal portale web ufficiale. eventbrite – recita la nota online sul portale web ufficiale. it/

