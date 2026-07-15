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Pescara, intensificata la lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti: sanzionati e denunciati numerosi cittadini, approvati interventi per migliorare il servizio di raccolta

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Il Comune di Pescara ha l’intenzione di potenziare il servizio di raccolta dei rifiuti, con l’obiettivo di individuare e sanzionare coloro che non conferiscono correttamente i rifiuti, compromettendo il decoro della città. È quanto dichiarato dall’assessore Claudio Croce durante un incontro con Ambiente Spa e il sindaco Carlo Masci.

Durante la riunione, l’assessore Croce ha reso noto che la Polizia locale ha emesso 256 sanzioni e denunciato sei persone all’Autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti. Grazie alla videosorveglianza con 30 telecamere già in funzione e altre previste in arrivo, sarà possibile individuare e punire chi non rispetta le normative in materia di rifiuti.

Inoltre, è stato approvato un finanziamento di circa 2,6 milioni di euro della Regione Abruzzo per migliorare e meccanizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, con l’acquisto di campane per organico e vetro e l’installazione di nuove isole informatizzate.

L’assessore Croce ha sottolineato l’importanza dell’adeguamento dei cittadini alle nuove regole sulla gestione dei rifiuti, evidenziando un aumento significativo della percentuale di raccolta differenziata. Il Comune continuerà a supportare Ambiente Spa nell’estensione del servizio porta a porta e a monitorare il territorio per punire chi non si attiene alle disposizioni.

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