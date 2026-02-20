Pescara, interdetto traffico in viale Regina Margherita per rimozione urgente di due pini pericolanti.

Oggi pomeriggio, intorno alle 16, la Polizia locale ha temporaneamente interdetto il traffico alle auto in viale Regina Margherita, all’altezza di via Mazzini, in direzione sud. La situazione che ha richiesto l’intervento delle autorità è stata il pericoloso inclinamento di due pini che si erano appoggiati l’uno sull’altro sulla sede stradale, sollevando i cordoli.

I due alberi si sono resi pericolosi anche perché erano sospesi sulle chiome degli alberi situati sul lato opposto della strada. Pertanto, si è resa indispensabile la rimozione urgente al fine di evitare danni a cose e persone e di consentire la riapertura del traffico in sicurezza.

“L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni e per evitare eventuali situazioni di pericolo derivanti dalla presenza degli alberi inclinati sulla strada”, ha dichiarato un rappresentante delle autorità locali.

Una volta concluse le operazioni di rimozione, la strada è stata riaperta al traffico, permettendo così la normale circolazione dei veicoli senza rischi per la pubblica incolumità. La tempestiva azione della Polizia locale ha permesso di risolvere prontamente la situazione di pericolo e di garantire la sicurezza nella zona interessata.

La situazione ha causato momentanei disagi alla circolazione, ma grazie all’efficace intervento delle forze dell’ordine tutto è stato risolto nel minor tempo possibile. Si raccomanda comunque ai cittadini di prestare sempre attenzione alle indicazioni e ai divieti del traffico per evitare situazioni di pericolo simili in futuro.