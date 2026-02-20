- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeViabilità e TrasportiPescara, interdetto traffico in viale Regina Margherita per rimozione urgente di due...
Viabilità e Trasporti

Pescara, interdetto traffico in viale Regina Margherita per rimozione urgente di due pini pericolanti.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Oggi pomeriggio, intorno alle 16, la Polizia locale ha temporaneamente interdetto il traffico alle auto in viale Regina Margherita, all’altezza di via Mazzini, in direzione sud. La situazione che ha richiesto l’intervento delle autorità è stata il pericoloso inclinamento di due pini che si erano appoggiati l’uno sull’altro sulla sede stradale, sollevando i cordoli.

I due alberi si sono resi pericolosi anche perché erano sospesi sulle chiome degli alberi situati sul lato opposto della strada. Pertanto, si è resa indispensabile la rimozione urgente al fine di evitare danni a cose e persone e di consentire la riapertura del traffico in sicurezza.

“L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni e per evitare eventuali situazioni di pericolo derivanti dalla presenza degli alberi inclinati sulla strada”, ha dichiarato un rappresentante delle autorità locali.

Una volta concluse le operazioni di rimozione, la strada è stata riaperta al traffico, permettendo così la normale circolazione dei veicoli senza rischi per la pubblica incolumità. La tempestiva azione della Polizia locale ha permesso di risolvere prontamente la situazione di pericolo e di garantire la sicurezza nella zona interessata.

La situazione ha causato momentanei disagi alla circolazione, ma grazie all’efficace intervento delle forze dell’ordine tutto è stato risolto nel minor tempo possibile. Si raccomanda comunque ai cittadini di prestare sempre attenzione alle indicazioni e ai divieti del traffico per evitare situazioni di pericolo simili in futuro.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it