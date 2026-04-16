Pescara, Interruzione idrica, chiuso il Coc di Pescara. In tre giorni 901 telefonate

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Centro operativo comunale di Pescara, che era stato aperto domenica 12 aprile (alle ore 7) in vista della interruzione idrica dell’Aca del 13 e 14 aprile, è stato chiuso alle ore 21 del 14 aprile – Gli operatori hanno risposto a 901 telefonate dei cittadini, fornendo informazioni utili – precisa il comunicato. Il Comune di Pescara suggerisce di continuare a seguire tutte le indicazioni dell’Aca e della Asl, in attesa della dichiarazione di potabilità dell’acqua che sta tornando e raccomanda di usarla, nella fase attuale, solo per lo scarico del wc e per le pulizie domestiche – I serbatoi di acqua potabile posizionati in città da domenica resteranno a disposizione dei cittadini anche nei prossimi giorni, fino al ripristino della potabilità. Sono stati ricaricati più volte dall’Aca e saranno ricaricati di nuovo, nel momento in cui si svuoteranno – recita il testo pubblicato online. Uno si trova in piazza Italia (di fronte alla Prefettura), un altro è disponibile ai Colli, in Largo Madonna dei Sette dolori, un altro ancora davanti alla sede della Tua, in via San Luigi Orione, uno in piazza Duca degli Abruzzi e l’ultimo nei pressi dell’antistadio – Nelle scuole, la cui riapertura è prevista per mercoledì 15 aprile, è necessario attendere la dichiarazione di potabilità dell’acqua della Asl pertanto l’acqua disponibile non potrà essere bevuta ma sarà utilizzabile solo per lo scarico del wc. Alle famiglie il Comune suggerisce di organizzarsi per far portare ai bambini una bottiglia di acqua o una borraccia da casa – Nelle mense saranno serviti panini, con fruttino, dolce e una bottiglietta di acqua, come già comunicato nei giorni scorsi – precisa il comunicato. Restano chiusi i nidi, i micronidi e le sezioni primavera (fascia zero-tre anni di età), fino a venerdì 17 aprile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Anche per il mercato ittico all’ingrosso, è stata disposta la chiusura fino a venerdì 17 aprile 2026 (compreso). Con una ordinanza, il Comune ha disposto nei giorni scorsi il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua fino a nuova comunicazione di revoca, subordinata al rilascio del giudizio di idoneità d’uso per il consumo umano da parte della Asl. Nel dettaglio, è stata invitata la cittadinanza, in via preventiva e precauzionale, a non utilizzare l’acqua per consumo diretto (bere) e per la preparazione di alimenti e bevande a partire da lunedì 13 aprile 2026. Da martedì 14 aprile 2026, invece, scatta il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale per uso potabile e alimentare e in particolare per: •⁠ ⁠il consumo diretto (bere); •⁠ ⁠la preparazione di alimenti e bevande; •⁠ ⁠il lavaggio di alimenti, stoviglie e superfici a contatto con alimenti; •⁠ ⁠l’igiene orale e il lavaggio del viso – E’ previsto anche il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per attività che comportino contatto con alimenti o bevande in ambito domestico, commerciale e produttivo – recita il testo pubblicato online. Il Comune di Pescara è rimasto aperto per garantire l’erogazione dei servizi – precisa il comunicato. Per quanto concerne le misure di assistenza alla popolazione, ACA S.p.A. ha provveduto al potenziamento del proprio servizio di call center. Il numero da contattare è 800 800 838. Ulteriori aggiornamenti sui canali istituzionali web e social del Comune di Pescara e sul canale WhatsApp della Polizia Locale di Pescara – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it