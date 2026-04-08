Pescara, intervento straordinario di Aca: sospensione erogazione idrica e chiusure previste dal Comune

ACA S.p.A. ha annunciato un intervento straordinario di potenziamento e ristrutturazione della rete idrica comunale di Pescara, che comporterà la sospensione dell’erogazione idrica nella quasi totalità del territorio comunale a partire dalle ore 06:00 di lunedì 13 aprile 2026. L’operazione è prevista fino al progressivo ripristino previsto nel corso della giornata di martedì 14 aprile 2026.

In vista di questa interruzione, il Comune di Pescara ha emesso tre ordinanze sindacali che prevedono diversi provvedimenti. In primo luogo, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, è stata disposta per le giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile 2026. Inoltre, i servizi educativi per l’infanzia saranno chiusi da lunedì 13 aprile a venerdì 17 aprile 2026. Anche le strutture comunali come impianti sportivi, musei e mercati coperti rimarranno chiusi nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile 2026.

È stato inoltre imposto un divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua fino a nuova comunicazione di revoca, subordinato al rilascio del giudizio di idoneità d’uso per il consumo umano da parte della ASL competente. Nello specifico, a partire dal 13 aprile 2026 si invita la cittadinanza a non utilizzare l’acqua per consumo diretto e per la preparazione di alimenti e bevande come misura precauzionale.

Dal 14 aprile 2026, invece, scatta il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale per uso potabile e alimentare. Questo divieto riguarda diverse attività, tra cui il consumo diretto, la preparazione di alimenti e bevande, il lavaggio di alimenti, stoviglie e superfici a contatto con alimenti, l’igiene orale e il lavaggio del viso. Anche le attività che comportano contatto con alimenti o bevande in ambito domestico, commerciale e produttivo sono state interessate dal divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua.

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati attraverso i canali istituzionali. La cittadinanza è invitata a seguire attentamente le disposizioni e ad adottare le precauzioni necessarie durante il periodo di sospensione dell’erogazione idrica.