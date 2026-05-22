Pescara, intitolato il Largo Margherita Lancia davanti al Liceo Marconi: un omaggio alla docente che ha lasciato un segno indelebile

Questa mattina, nel piazzale antistante il Liceo Marconi di Pescara, è stata inaugurata la nuova area intitolata a Margherita Lancia, docente di Lingua e Cultura Francese presso l’istituto dal 2012 al 2024. L’intitolazione è stata proposta al Comune dalla scuola e dai suoi alunni per ricordare la figura della donna, scomparsa due anni fa, che si è distinta non solo come insegnante ma anche per il suo impegno sociale e sindacale come coordinatrice donne della CISL Abruzzo e Molise.

Alla cerimonia di scopertura della targa erano presenti numerosi partecipanti, tra cui il Sindaco di Pescara Carlo Masci, il Sindaco di Castiglione a Casauria Biagio Petrillo, comune di nascita di Margherita Lancia, l’assessore Patrizia Martelli, la dirigente scolastica del Liceo Marconi Giovanna Ferrante e numerosi familiari della docente.

Il Sindaco Masci ha commentato l’importanza dell’intitolazione del largo a Margherita Lancia, definendola come “un modo per ricordare una donna che ha speso una vita ad insegnare i valori sani della nostra società”. Anche il figlio della docente, Emilio Setta, ha espresso emozione per l’evento, affermando che è “un onore leggere questa targa e sapere che davanti alla scuola, davanti ai suoi ragazzi, ci sia il suo nome”.

Anche il Sindaco di Castiglione a Casauria, Biagio Petrillo, ha ricordato la figura di Margherita Lancia, evidenziando il suo impegno per far riaprire la chiesa del paese. Inoltre, don Camillo Lancia, fratello della docente, ha sottolineato l’importanza di questo evento, che coincide con la festa di Santa Rita, sottolineando come la sorella abbia sempre promosso valori di armonia, amore e spirito di comunione.

La dirigente scolastica Giovanna Ferrante ha dichiarato che l’intitolazione della strada a Margherita Lancia è un modo per restituire il riconoscimento ad una persona che ha lasciato un segno nella comunità, insegnando non solo Lingua e letteratura francese ma anche valori umani importanti.

La cerimonia di inaugurazione del Largo Margherita Lancia è stata un momento commovente e partecipato, che ha permesso di ricordare e celebrare la figura di una donna che ha lasciato un segno profondo nella comunità scolastica e nella vita di tanti studenti.