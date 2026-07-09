Pescara: Intitolato il “Viale delle Scienze” vicino all’Università d’Annunzio, segno di un legame sempre più forte.

Questa mattina, all’incrocio tra via Falcone e Borsellino, si è svolta la cerimonia di intitolazione del “Viale delle Scienze”, un’area che costeggia l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Pescara. La strada, che fino ad oggi era conosciuta come Corridoio Verde, è stata ribattezzata ufficialmente per valorizzare la vocazione scientifica, culturale e formativa di una delle aree più importanti della città.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Toponomastica Patrizia Martelli, il rettore dell’Università “Gabriele d’Annunzio” Liborio Stuppia e il prorettore Tonio Di Battista. Masci ha commentato: “Questa strada è stata uno sterrato per decenni e l’abbiamo riqualificata insieme all’università con un progetto e un’attività virtuosi”. L’intitolazione del Viale delle Scienze vuole essere un segnale di continuità con la missione dell’ateneo di promuovere la ricerca, la formazione e il dialogo tra i saperi.

Il rettore Stuppia si è detto entusiasta dell’iniziativa, sottolineando che “il concetto delle scienze è così vasto che include tutte le discipline e dà proprio l’idea di un percorso che porti verso l’aumento della conoscenza”. Inoltre, ha ricordato la trasformazione dell’area, che da una strada dissestata è diventata un percorso alberato, con la prospettiva di uno sviluppo ulteriore in un corridoio verde pedonale all’interno del campus universitario.

Durante la cerimonia è stato anche ribadito l’impegno dell’Università a portare a termine il progetto per la realizzazione del nuovo Politecnico, accanto ai palazzi del Tribunale. Il prorettore Di Battista ha dichiarato che “Finalmente abbiamo una strada il cui nome richiami le università. Questo viale, tra l’altro, divide perfettamente i nostri due territori, quello della vecchia sede di viale Pindaro e quella del nuovo polo del Politecnico che dovrà nascere parallelamente al Tribunale”.

La cerimonia di intitolazione del Viale delle Scienze rappresenta dunque un ulteriore passo verso la valorizzazione e l’integrazione dell’Università all’interno della città di Pescara, contribuendo alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio.