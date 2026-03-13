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Pescara investe nella cultura digitale: nasce la Digital Library al Polo Bibliotecario Aternino

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Il Polo Bibliotecario Aternino cresce e punta sulla consultazione digitale e sui bambini

Il Polo Bibliotecario Aternino di piazza Garibaldi si sta sviluppando sempre di più, sia in termini di utenza che di servizi, concentrandosi sul digitale con l’introduzione della Digital Library e mirando a diventare un punto di riferimento culturale. L’assessore alla Cultura Maria Rita Carota ha dichiarato: “Tra gennaio e marzo 2026, la struttura ha visto un aumento progressivo delle presenze, con un totale di 320 visitatori, e ha implementato la biblioteca digitale”.

La Digital Library offre la consultazione di oltre 7.000 quotidiani e riviste provenienti da 90 Paesi, migliaia di ebook e audiolibri, nonché banche dati accademiche internazionali. Grazie al finanziamento del Comune di Pescara, sono resi disponibili questi servizi in collaborazione con la Fondazione Genti d’Abruzzo. Gli utenti possono usufruire dei contenuti in download o in streaming, con la possibilità di consultare gli ebook e gli audiolibri anche offline sul proprio dispositivo.

Un focus particolare è stato posto sui bambini e sulle famiglie, con uno scaffale dedicato alla fascia di età 6-14 anni nella Biblioteca Genti d’Abruzzo, contenente materiale divulgativo per promuovere la lettura precoce. Sin dall’inizio dell’anno, 84 giovani si sono iscritti al servizio, che mira a espandere il proprio pubblico attraverso la promozione della Digital Library.

Il Polo Bibliotecario garantisce un’apertura di 29 ore settimanali, con orari dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e tre pomeriggi la settimana. Oltre al prestito locale e interbibliotecario, la struttura continua il lavoro di catalogazione scientifica, incluso l’inserimento dei volumi del Fondo G. Pansa e della Biblioteca del Museo Basilio Cascella. Ogni giovedì mattina è possibile visitare il Bibliomuseo delle Novelle “NU”.

Maria Rita Carota ha annunciato che, grazie ai fondi ministeriali, verranno acquistati nuovi volumi da inserire nella biblioteca, contribuendo così ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale della struttura. Invita tutti gli interessati a rivolgersi al Polo Bibliotecario per usufruire del patrimonio a disposizione della città.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 338 6725 309 o inviare una mail a biblioteca@gentidabruzzo.it.

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