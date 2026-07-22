Pescara: Investimento Regione Abruzzo, riqualificazione energetica del complesso sportivo Le Naiadi

Il sindaco Carlo Masci ha annunciato una notizia straordinaria per il futuro del complesso sportivo Le Naiadi a Pescara. Grazie a un investimento di cinque milioni di euro di risorse FESR messo in campo dalla Giunta regionale dell’Abruzzo, la riqualificazione energetica dell’impianto sarà garantita.

“Ciò riempie di soddisfazione e orgoglio, poiché si apre un nuovo capitolo nella vita dell’impianto sportivo che fa parte della storia di Pescara”, ha dichiarato Masci. “Ci abbiamo creduto, ci abbiamo puntato e continuiamo ad impegnarci tutti insieme su un obiettivo comune con la determinazione di sempre, grazie a una filiera istituzionale che sa sempre determinarsi per il bene della comunità.”

La notizia arriva nel momento in cui prende corpo un altro progetto importante per la città, il Parco Nord. “Come Comune, abbiamo fortemente voluto e stiamo realizzando questo progetto per regalare una nuova area verde alla città, con impianti sportivi e spazi per la comunità”, ha aggiunto il sindaco.

La riqualificazione energetica del complesso sportivo Le Naiadi rappresenta un passo significativo per il miglioramento delle infrastrutture sportive nella città di Pescara. La Giunta regionale dell’Abruzzo si è impegnata a investire fondi necessari per garantire che l’impianto sia moderno e efficiente per gli atleti e la comunità locale.

Il sindaco Masci ha ringraziato la Regione Abruzzo e Pescara Energia per il supporto e l’impegno nel portare avanti questo importante progetto. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per la realizzazione di miglioramenti che beneficiano l’intera comunità.