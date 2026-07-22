- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Luglio 22, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara: Investimento Regione Abruzzo, riqualificazione energetica del complesso sportivo Le Naiadi
Attualità

Pescara: Investimento Regione Abruzzo, riqualificazione energetica del complesso sportivo Le Naiadi

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il sindaco Carlo Masci ha annunciato una notizia straordinaria per il futuro del complesso sportivo Le Naiadi a Pescara. Grazie a un investimento di cinque milioni di euro di risorse FESR messo in campo dalla Giunta regionale dell’Abruzzo, la riqualificazione energetica dell’impianto sarà garantita.

“Ciò riempie di soddisfazione e orgoglio, poiché si apre un nuovo capitolo nella vita dell’impianto sportivo che fa parte della storia di Pescara”, ha dichiarato Masci. “Ci abbiamo creduto, ci abbiamo puntato e continuiamo ad impegnarci tutti insieme su un obiettivo comune con la determinazione di sempre, grazie a una filiera istituzionale che sa sempre determinarsi per il bene della comunità.”

La notizia arriva nel momento in cui prende corpo un altro progetto importante per la città, il Parco Nord. “Come Comune, abbiamo fortemente voluto e stiamo realizzando questo progetto per regalare una nuova area verde alla città, con impianti sportivi e spazi per la comunità”, ha aggiunto il sindaco.

La riqualificazione energetica del complesso sportivo Le Naiadi rappresenta un passo significativo per il miglioramento delle infrastrutture sportive nella città di Pescara. La Giunta regionale dell’Abruzzo si è impegnata a investire fondi necessari per garantire che l’impianto sia moderno e efficiente per gli atleti e la comunità locale.

Il sindaco Masci ha ringraziato la Regione Abruzzo e Pescara Energia per il supporto e l’impegno nel portare avanti questo importante progetto. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per la realizzazione di miglioramenti che beneficiano l’intera comunità.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it