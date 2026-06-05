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Pescara, Isola ecologica davanti all’ufficio postale: Uil chiede un ripensamento al Comune per garantire sicurezza e accessibilità ai cittadini

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Un’isola ecologica posizionata proprio davanti all’ingresso della succursale di Pescara 2 di Poste Italiane, in via Carducci, sta sollevando preoccupazioni sul fronte della sicurezza, della salute dei lavoratori e dell’accessibilità per i cittadini. Lo denunciano Fabiola Ortolano, coordinatore provinciale Uil Pescara, e Giulio Cerasa, segretario generale Uil Fpc Abruzzo e Molise, chiedendo un ripensamento al Comune.

Il posizionamento dei nuovi cassonetti porta a preoccupazioni sulla sicurezza degli operatori che effettuano operazioni di carico e scarico del denaro. Ortolano e Cerasa spiegano che questa scelta costringerebbe i portavalori a percorrere tragitti più lunghi, aumentando il rischio di potenziali pericoli in una zona ad alta densità demografica e di continuo passaggio.

L’installazione dell’isola ecologica comporterebbe gravi disagi: i cassonetti rappresenterebbero un intralcio e un problema igienico-sanitario per dipendenti e utenti, mentre le barriere architettoniche ridurrebbero lo spazio di manovra sul marciapiede, impedendo l’accesso a persone anziane e con disabilità.

Ortolano e Cerasa propongono di spostare l’isola ecologica sul marciapiede di fronte, eliminando alcuni parcheggi a pagamento. La Uil chiede un incontro urgente con l’assessore comunale e i tecnici di settore per ridiscutere le planimetrie dell’intervento e tutelare la sicurezza, la salute e l’accesso dei cittadini.

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