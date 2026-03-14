Pescara, Istituto Aterno Manthoné premiato a Firenze per l’innovativa filiera tecnologico-professionale 4+2

L’Istituto tecnico Aterno Manthoné di Pescara è stato premiato a Firenze come una delle eccellenze nazionali per la filiera tecnologico-professionale 4+2. Si tratta dell’unico istituto in Abruzzo ad essere stato selezionato tra le venti scuole superiori italiane per la sperimentazione di questo innovativo percorso formativo, che prevede quattro anni di scuola superiore seguiti da due anni di Its – gli istituti tecnici superiori post diploma.

Il premio, del valore di 30mila euro, è stato assegnato dalla Fondazione per la Scuola Italiana, con il supporto scientifico di Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa). La dirigente scolastica, la professoressa Elvira Pagliuca, ha dichiarato che l’Istituto Aterno Manthoné si è distinto per l’innovazione del percorso avviato nell’anno scolastico 2024-2025 e per il solido legame instaurato con l’Its Academy e le imprese del settore.

La sperimentazione condotta dall’istituto si è contraddistinta per l’attenzione alle attività laboratoriali e Stem (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), alla progettazione interdisciplinare, alla formazione dei docenti, al monitoraggio continuo del progetto e ai percorsi di internazionalizzazione ed economia circolare. La manifestazione di premiazione si è svolta nell’ambito di un convegno a Firenze organizzato da Indire e dal ministero dell’Istruzione e del Merito, durante la fiera Didacta dedicata al mondo della scuola e dell’educazione.

La Fondazione per la Scuola Italiana ha voluto supportare gli istituti che hanno aderito al nuovo modello premiando, con contributi economici, le venti filiere che hanno mostrato le esperienze più significative nell’anno scolastico 2024-25. La preside dell’Aterno Manthoné ha sottolineato che questo tipo di percorso offre ai ragazzi un’opportunità di alta specializzazione con competenze richieste dalle aziende, consentendo loro di optare per il mondo del lavoro o di proseguire gli studi universitari.

L’istituto vanta laboratori all’avanguardia, tra cui quelli di informatica, linguistica, disegno professionale e scientifici. La premiazione conferma l’impegno e la qualità dell’offerta formativa dell’Istituto Aterno Manthoné di Pescara, che si conferma all’avanguardia nel panorama nazionale dell’istruzione tecnico-professionale.