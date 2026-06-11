Pescara Jazz 2026: presentato il programma della 54ª edizione in conferenza stampa

La 54ª edizione di Pescara Jazz, uno dei festival jazz più longevi e prestigiosi d’Italia, presenterà il suo programma per il 2026 in una conferenza stampa che si terrà sabato 13 giugno alle ore 10.00 presso la Sala Giunta del Comune di Pescara.

Il cartellone di Pescara Jazz 2026 proporrà un percorso musicale che unisce grandi protagonisti della scena internazionale, produzioni originali e una significativa presenza orchestrale, offrendo al pubblico uno sguardo ampio sulle molteplici espressioni del jazz contemporaneo.

Alla conferenza stampa saranno presenti importanti figure istituzionali e organizzative legate all’evento, come il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore alla cultura Maria Rita Carota, l’assessore agli eventi e manifestazioni turistico-ricreative Alfredo Cremonese, il presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi Stefano Cardelli, il direttore del Conservatorio di musica “Luisa D’Annunzio” Roberta De Nicola e il direttore artistico del festival Angelo Valori.

L’appuntamento si prospetta come un’occasione importante per anticipare al pubblico l’entusiasmante programma che attende gli amanti del jazz a Pescara. Le SS.LL sono invitate a partecipare e a cogliere tutte le novità e le sorprese che Pescara Jazz ha in serbo per il prossimo anno.