Pescara, KISS THIS IN CONCERTO all’Hai Bin Rock Festival il 7 agosto: un tributo imperdibile ai leggendari KISS

L’Hai Bin Rock Festival torna quest’estate a Pescara con un evento imperdibile: Kiss This in concerto. Il tributo alla leggendaria band KISS si terrà venerdì 7 agosto presso l’Hai Bin di Pescara, promettendo un’esperienza unica e emozionante per tutti i fan della musica rock.

L’evento sarà un omaggio al cinquantesimo anniversario di “Destroyer”, uno degli album più iconici dei KISS, e garantirà di rivivere tutta l’energia e la potenza della musica della band statunitense. Ad aprire la serata ci saranno i Lizard Valkyries, per riscaldare il pubblico in attesa del grande spettacolo.

L’Addetto Stampa Piero Vittoria ha dichiarato: “L’attesa è finita: torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pescarese con l’Hai Bin Rock Festival che ospiterà l’evento clou della stagione con Kiss This in concerto. Sarà una serata indimenticabile che promette di essere uno dei momenti più emozionanti dell’estate”.

Gli appassionati potranno godersi la performance di Kiss This, un tributo dedicato ai leggendari KISS, e immergersi nell’universo unico della band americana. La musica, l’energia e lo spirito dei KISS saranno protagonisti di una serata che si preannuncia come un vero e proprio spettacolo rock.

Per tutti coloro che amano il rock e desiderano vivere un’esperienza musicale unica, l’appuntamento è fissato per il 7 agosto all’Hai Bin di Pescara. Un evento da non perdere per celebrare la grande musica dei KISS e trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della passione per il rock.