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Pescara, la Camera di Commercio e la Regione Abruzzo conquistano il Giappone: un successo turistico inarrestabile

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L’importanza del turismo giapponese in Abruzzo: terzo incontro con la JTB

Il turismo giapponese in Abruzzo ha registrato un significativo incremento, con arrivi totali che hanno raggiunto 2.134.889 e pernottamenti che sono saliti a 8.847.809 nel corso del 2025. Questi dati sono stati resi noti durante il terzo incontro tra la JTB, il più grande tour operator asiatico in Europa, e rappresentanti della Camera di commercio Chieti Pescara, della Camera di commercio del Gran Sasso di Italia e della Regione Abruzzo.

L’incontro si è tenuto oggi, 17 aprile 2026, a Tokyo, in un seminario organizzato dalla Camera di commercio Chieti Pescara in collaborazione con le altre istituzioni abruzzesi, con il supporto operativo dell’Agenzia di sviluppo. Shunichi Fukazawa, responsabile Italia della JTB, ha sottolineato l’importanza del turismo in Europa per la clientela asiatica, che conta circa venti milioni di turisti ogni anno.

Durante il seminario, sono state presentate le potenzialità turistiche dell’Abruzzo da Cinzia Liberatore e Sante Cellucci della Regione Abruzzo e da Valentina Bertazzi della Camera di commercio del Gran Sasso di Italia. Le conclusioni sono state affidate a Tosca Chersich, dirigente Promozione della Camera di commercio Chieti Pescara, che ha regalato ai vertici della JTB il simbolo dell’Abruzzo, il cuore della Presentosa.

Anche Fabio Bilotti, country manager Italy in Giappone, ha sottolineato l’interesse crescente dei giapponesi verso l’Italia, con un aumento del 116% negli arrivi e del 68% nei pernottamenti dal 2022 al 2025.

La delegazione abruzzese proseguirà il proprio viaggio ad Hong Kong per partecipare ad un seminario turistico e all’apertura di Phenomena Hong Kong, organizzato da Ice. La moda abruzzese sarà rappresentata da sei eccellenze del settore.

Gennaro Strever, presidente della Camera di commercio Chieti Pescara, ha dichiarato: “”. Antonella Ballone, presidente della Camera di commercio Gran Sasso di Italia, ha commentato: “”. Cinzia Liberatore e Sante Cellucci per la Regione Abruzzo hanno affermato: “”. La collaborazione tra Abruzzo e Giappone si conferma quindi solida e promettente per il futuro del turismo nella regione.

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