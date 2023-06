Pescara, La Carovana della Prevenzione di Komen Italia il 6 e 7 giugno a Pescara

- Advertisement -

Da domani 6 giugno, e anche per la giornata successiva del 7, a Pescara esami diagnostici gratuiti in collaborazione con il Comune e con il sostegno dei medici volontari e associazioni del territorio – recita il testo pubblicato online. Mammografie, ecografie e visite ginecologiche realizzate da Komen Italia grazie al sostegno di Procter&Gamble nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia” e di Todis per il progetto “La strada della Prevenzione passa per Todis”. La manifestazione è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo di Citta e alla quale hanno preso parte Maria Di Giamberardino, “lady” del comitato direttivo Abruzzo di Komen Italia, e, in rappresentanza dell’Amministrazione, l’assessore comunale Alfredo Cremonese – si apprende dalla nota stampa. Continua dunque il tour della Carovana della Prevenzione con due nuove tappe in Abruzzo per assicurare alle donne l’accesso ad opportunità efficaci ed eque di protezione della propria salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. Grazie all’iniziativa “Insieme siamo più forti”, che fa parte del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia” sostenuto da Procter&Gamble e al progetto di Todis “La strada della Prevenzione passa per Todis”, le tre Unità Mobili ad alta tecnologia della Carovana della Prevenzione di Komen Italia stanno raggiungendo i luoghi dove la prevenzione arriva con più difficoltà alle donne che ne hanno bisogno e nelle zone dove la pandemia da Covid-19 ha creato maggiori ritardi nei programmi di screening. . Domani 6 giugno Komen Italia è a Pescara, in piazza della Repubblica (nel piazzale antistante la vecchia stazione), dalle 9.30 alle 16.30, dove, come su descritto, sono previste visite ginecologiche, mammografie ed ecografie del seno dedicate alle donne – Il 7 giugno la Carovana della Prevenzione sarà ancora a Pescara, dalle 9.00 alle 16.00, per offrire, oltre alle visite ginecologiche e alle mammografie ed ecografie, consulenze nutrizionali e visite dermatologiche messe a disposizione dalle tre Unità Mobili che faranno sosta in piazza della Repubblica e realizzate con la collaborazione della Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara – viene evidenziato sul sito web. . Due tappe che permetteranno di promuovere l’importanza della prevenzione e l’erogazione di numerose prestazioni gratuite, a cui seguiranno, oltre agli appuntamenti in Abruzzo, le tappe di San Lorenzo Bellizzi in provincia di Cosenza e di Riace Marina in provincia di Reggio Calabria – .In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute – si apprende dalla nota stampa. La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Vi è anche la possibilità di prenotare i consulti tramite la Caritas o sul sito on-line di Komen Italia – si legge sul sito web ufficiale. NotaLa Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con le sue 6 unità mobili ad alta tecnologia, la Carovana della Prevenzione ha svolto oltre 700 giornate di promozione della salute femminile portando “a domicilio” opportunità di tutela della salute ad oltre 180.000 donne in 17 regioni italiane – Pescara, 5 giugno 2023

