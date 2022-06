Pescara, La “Navetta del mare” in servizio a sabato 25 giugno

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Lasciare l’auto in un parcheggio comodo, tale è l’area di risulta, da lì prendere un bus che ti porta fino al lungomare e questo senza spendere un solo centesimo per il trasporto; per poi fare il percorso a ritroso alle stesse condizioni all’ora in cui si decide di rientrare: è ciò che sarà possibile da sabato prossimo quando partirà il servizio denominato la “Navetta del mare”, gestito da Tua in aggiunta alle normali corse ordinarie – si apprende dalla nota stampa. Sarà effettuato con mezzi elettrici, a zero emissioni, lungo due distinti tracciati ad anello che copriranno la zona centrale e quella della Riviera Sud. La delibera per l’istituzione del nuovo servizio è stata approvata questa mattina dalla giunta comunale –

La navetta sarà attiva nelle giornate del sabato e della domenica e il 15 agosto, nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 28 agosto, con corse in partenza ogni 30 minuti, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00.

Nel dettaglio i due percorsi, con partenza rispettivamente dall’area di risulta e dal parcheggio dello stadio Adriatico:

per la zona nordPiazza S. Cuore – Corso Umberto I – Via Nicola Fabrizi – Via Tassoni – Lungomare G. Matteotti – Viale della Riviera – Rotonda Le Naiadi – Viale della Riviera – Lungomare Matteotti – Via Galilei – Via Nicola Fabrizi – Via Ravenna – Corso V. Emanuele – Piazza Sacro Cuore – si apprende dalla nota stampa.

per la zona sudPiazzale Antistadio (fronte ingresso Tribuna Maiella) – Via Pepe – Lungomare C. Colombo (direzione Nord) – Rotatoria Via Vespucci – Lungomare C. Colombo (direzione sud) – Via Figlia di Iorio – Via Luisa D’Annunzio – Piazza Le Laudi – Viale Primo Vere – Via Celommi – Rotatoria Via Nazionale Adriatica sud – Via Celommi – Viale Primo Vere – Via De Nardis – Lungomare Cristoforo Colombo (direzione Nord) – Rotatoria Via Vespucci – Lungomare Cristoforo Colombo (direzione Sud) – Via Pepe – Piazzale Antistadio (fronte ingresso Tribuna Maiella).

Pescara, 21 giugno 2022

