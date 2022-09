Pescara, La Nazionale Under 21 giovedì all’Adriatico contro l’Inghilterra

- Advertisement -

C’è attesa negli ambienti sportivi di Pescara per la gara amichevole di giovedì allo Stadio Adriatico Cornacchia che metterà di fronte le nazionali Under 21 di Italia e Inghilterra (alle ore 17.30 – diretta Rai2). Gli azzurri arriveranno domani sera nel capoluogo dove prenderanno alloggio presso l’hotel Carlton, sulla riviera nord. Quella di Pescara è una delle prime due amichevoli della stagione (sulle quattro programmate che fungeranno da banco di prova per la selezione italiana in vista dei Campionati europei in programma a marzo); l’altra si giocherà lunedì 26 alle 15.30 al “Teofilo Patini” di Castel di Sangro contro il Giappone (diretta RaiSport). A richiamare l’attenzione degli appassionati locali c’è anche il fatto che tra i giocatori convocati dal Ct Nicolato vi è anche l’estremo difensore del Delfino Pescara Alessandro Plizzari, 22 anni, che si è già messo in mostra nelle prime quattro giornate di campionato in serie C; ma c’è anche un ex biancazzurro, il terzino dell’Inter Raoul Bellanova – . I biglietti per la sfida di Pescara possono essere acquistati su Vivaticket e Figc, con tariffe ridotte per i ragazzi al di sotto dei 18 anni di età. . Pescara, 20 settembre 2022

