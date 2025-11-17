- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 17, 2025
Eventi e Cultura

Pescara, “La Notte dei Serpenti” il 25 luglio 2026

PESCARA – La Notte dei Serpenti tornerà a Pescara sabato 25 luglio 2026 per la quarta edizione. L’annuncio è arrivato con un post sui social del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che parla di «un grande appuntamento» capace di «valorizzare la nostra musica popolare, i dialetti, gli strumenti e le voci dell’Abruzzo, intrecciando tradizione e linguaggi contemporanei».

Marsilio anticipa anche l’obiettivo di un ulteriore salto di qualità: «Nuovi ospiti e iniziative saranno presentati nelle prossime settimane». L’evento, che negli anni si è caratterizzato come vetrina identitaria per il patrimonio musicale abruzzese, conferma dunque Pescara come palcoscenico estivo.

Ulteriori dettagli su ospiti, programma e attività collaterali saranno comunicati dall’organizzazione a ridosso della data.

