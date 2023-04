Pescara, La rete “Pescara legge” celebra la Giornata Mondiale del Libro con una serie di eventi

- Advertisement -

Pescara celebra la Giornata Mondiale del Libro con una serie di eventi19 aprile 2023 – Venerdì 21 e sabato 22 aprile una vera e propria catena umana di lettori darà vita a una sfida senza precedenti: 24 ore di lettura, 100 libri in 100 posti simbolici della città. Celebrata ogni anno il 23 aprile – in omaggio ai tre grandi scrittori Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega, morti in questo giorno del 1616 – la Giornata mondiale del Libro sarà festeggiata a Pescara con una ricca serie di iniziative, organizzate dalla Rete del Libro “Pescara Legge” e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, che per tre giorni, dal 21 al 23 di aprile, animeranno diversi luoghi della città con autori, presentazioni, letture ed eventi.Si comincia venerdì 21 con la maratona di lettura più bella e coinvolgente d’Abruzzo, “Pescara Leggiti Forte”, nata grazie a un progetto per promuovere la lettura del Comune di Pescara, reso possibile dalle idee e dal motore dell’Ads Movimentazioni e con il sostegno economico del Centro per il libro e la lettura tramite l’avviso “Ad alta voce” 2020 (scopri le 100 letture nei 100 luoghi della città) In occasione della doppia ricorrenza della Giornata Mondiale della Terra e della Giornata Mondiale del Libro, il FLA – Festival di Libri e Altrecose tornerà ad abitare le strade del centro storico e il complesso del Museo delle Genti d’Abruzzo in una due giorni di eventi dedicati alla cultura e alla sostenibilità ambientale realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e in collaborazione con la Fondazione Genti d’Abruzzo e tutti i partner privati – Oltre 30 gli eventi in cartellone nel pomeriggio di sabato 22 e domenica 23, tra presentazioni, mostre e reading con autori abruzzesi e nazionali – precisa il comunicato. iIn programma anche la Festa del Libro AEA – Esposizione degli editori abruzzesi – Presentazioni letterarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

