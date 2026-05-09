Pescara, la Scuola Macondo presenta “Inside the Wait” alla Fornace Caravaggio: un saggio finale sulla potenza dell’attesa

La Scuola Macondo presenta “Inside the Wait”, il saggio finale curato da Lorenza Sorino

La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie di Pescara annuncia ufficialmente il debutto di “Inside the Wait”, l’evento performativo che segna la conclusione del percorso formativo “La voce delle parole”. La rappresentazione avrà luogo il prossimo 12 maggio alle ore 19:00 nella cornice della Fornace Caravaggio, in Via Caravaggio 127 a Pescara.

Il progetto, nato sotto la sapiente cura di Lorenza Sorino di Unaltroteatro, si configura come una restituzione artistica che mette al centro il potere evocativo dell’oralità. Gli allievi Anna Di Iulio, Antonella Cirillo, Arianna Caporuscio, Cynthia Micolitti, Justine Sherwood, Liliana Marcella, Simone Di Pasquale e Tiziana Tarantelli daranno vita a una narrazione polifonica volta a indagare la dimensione interiore e collettiva dell’attesa, intesa come spazio di sospensione e trasformazione.

La curatrice Lorenza Sorino ha dichiarato: “In un’epoca che ci impone la velocità e il consumo immediato di ogni esperienza, fermarsi ad abitare l’attesa diventa un atto di resistenza poetica. Con questo spettacolo, gli allievi non si limitano a porgere dei testi, ma offrono il proprio respiro per dare corpo a quel tempo sospeso in cui tutto è ancora possibile. Inside the Wait è quello che accade quando accettiamo di fermarci in una attesa, in un luogo, in un ascolto di noi stessi e dell’altro”

L’evento rappresenta una tappa fondamentale nella missione della Scuola Macondo, realtà che da anni opera sul territorio abruzzese come laboratorio permanente di creatività. La scelta della Fornace Caravaggio come sede dell’evento sottolinea la volontà di coniugare l’espressione artistica contemporanea con la valorizzazione degli spazi urbani di pregio.