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Viabilità e Trasporti

Pescara: La Verde vince l’UITP Award 2026, sindaco Masci elogia il successo e guarda al futuro con nuovi progetti di estensione.

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Il sindaco Carlo Masci ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla recente vittoria de “La Verde” dell’UITP Award 2026. Il progetto “La Verde – A Fully Electric BRT-Style Trolleybus Corridor for Medium-Sized Cities” ha ottenuto il prestigioso riconoscimento internazionale nel settore del trasporto pubblico a Bruxelles, confermando il successo e l’importanza del lavoro svolto a Pescara.

Masci ha sottolineato l’orgoglio che la vittoria di questo premio rappresenta per la città, affermando che dimostra la capacità di Pescara di essere un modello di innovazione, sostenibilità e mobilità efficiente a livello mondiale. Il sindaco ha evidenziato l’enorme successo della filovia “La Verde”, che collega Pescara e Montesilvano con un mezzo moderno, completamente elettrico, rispettoso dell’ambiente e sicuro.

I numeri parlano chiaro, con oltre 2 milioni di passeggeri che hanno scelto di utilizzare la filovia dall’11 settembre 2025 a oggi. Questo premio, ha dichiarato il sindaco, è la vittoria della collettività e di tutti i cittadini che hanno creduto in una mobilità più sostenibile e moderna. Masci ha sottolineato che la vittoria dell’UITP Award 2026 è anche il risultato della determinazione e del coraggio, nonostante le resistenze e gli ostacoli affrontati durante la realizzazione del progetto.

Il sindaco ha inoltre annunciato i piani futuri per l’estensione del percorso della linea V1 fino a piazza Unione, lavorando già in collaborazione con TUA per raggiungere questo nuovo traguardo. Masci ha concluso affermando che questo riconoscimento rappresenta uno stimolo a fare ancora di più e a migliorare ulteriormente il sistema di trasporto pubblico a Pescara, rendendolo ancora più moderno e competitivo.

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