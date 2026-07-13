Pescara, La XXIV edizione del Festival “Il Fiume e la Memoria” tra grandi storie, musica e teatro

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Festival “Il Fiume e la Memoria” taglia il traguardo della sua ventiquattresima edizione, confermandosi un appuntamento storico che unisce spettacoli teatrali, concerti, retrospettive cinematografiche ed esposizioni d’arte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La rassegna, nata alla fine degli anni ’90, si avvale della direzione artistica di Milo Vallone ed è realizzata con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara – Il Tema 2026: “Vite Straordinarie” Il filo conduttore di quest’anno esplora le esistenze di uomini e donne che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura e nella storia – Lontani nel tempo e nei linguaggi, questi personaggi vengono rievocati non in chiave puramente biografica, ma come incontri capaci di dialogare con la contemporaneità e stimolare riflessioni sul presente – si apprende dalla nota stampa. Tra le figure celebrate in cartellone ci saranno icone della letteratura, della musica e della storia tra cui: Gabriele d’Annunzio, Ennio Flaiano, Luigi Pirandello, Dario Fo, Carlo Collodi, San Francesco, Marilyn Monroe, Freddie Mercury, David Bowie, Gabriella Ferri, Rosa Balestrieri, Giacomo Casanova e Giovan Girolamo I Acquaviva – si legge sul sito web ufficiale. La programmazione Il festival propone un calendario concentrato di 8 eventi di rilievo artistico, caratterizzato da un forte impegno produttivo e da prestigiose esclusive: 3 Prime Nazionali 3 Spettacoli in esclusiva regionale 2 Produzioni dirette del festival 3 Coproduzioni Ecco il programma giorno per giorno: – 13 Luglio 2026. Ore 21.15 – Largo Dei Frentani “Le Case dei Santi” Recital con la partecipazione di Mila Cantagallo e di Marco Felicioni (al flauto) e gli attori Claudia D’Antonio e Federico Colalongo – recita il testo pubblicato online. Un percorso dedicato alla storia delle chiese di Pescara con la presentazione del libro “PESCARA – LE CHIESE NEL TEMPO” di Aldo Giorgio Pezzi e Licio Di Biase – Prima assoluta – 14 Luglio 2026. Ore 21.15 – Largo Dei Frentani “Casanova” di David Norisco – Spettacolo teatrale con Lorenzo Flaherty e con la partecipazione della ballerina Raffaella Zappalà. Regia di Francesco Branchetti – precisa la nota online. In questo spettacolo Casanova non è una figura decaduta, ma il testimone lucido del proprio tempo: osserva, racconta e ricompone il passato con la distanza e la consapevolezza di chi ha attraversato una vita eccezionale – si apprende dalla nota stampa. Esclusiva regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. – 15 Luglio 2026. Ore 21.15 – Largo Dei Frentani “Pescara 1566 – la battaglia dell’Aternum” Spettacolo teatrale con la partecipazione dei percussionisti Pino Petraccia e MatarMbaje Regia di Lorenzo Valori Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Verrocchio (autore pescarese di soli 19 anni), ci parla di un’amicizia difficile, ma non impossibile, fra un giovane abruzzese e un mercante di stoffe turco, calata nell’ambito della guerra scatenata nell’Adriatico, nella seconda metà del ‘500, per il predominio degli scambi marittimi – aggiunge la nota pubblicata. Un’avventura ricca di risvolti storico-sociali, che parla di amicizia, tolleranza, incontro fra culture diverse e speranza per un futuro diverso e migliore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Testo adattato da Alice Di Renzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Spettacolo coprodotto dal Festival. Prima nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – 16 luglio 2026. Ore 21.15, 21.30, 21.45, 22.00, 22.15, 22.30 – Centro Storico “L’eco dei talenti” – Spettacolo di teatro diffuso a cura di Indaco Teatro Giovani – precisa la nota online. Regia di Federica Vicino – Spettacolo itinerante nel quale si ripercorreranno, in 9 postazioni del centro storico di Pescara, le vicende di alcuni grandi personaggi della storia e della cultura – viene evidenziato sul sito web. Il pubblico, in gruppi di n°30 persone (al massimo), potrà scegliere a quale delle 6 repliche vorrà partecipare e fare il percorso (della durata complessiva di 40 minuti) che li porterà a incontrare le “anime” di: Luigi Pirandello, San Francesco, Dario Fo, Freddie Mercury, Grazia Deledda, David Bowie, Collodi, Marilyn Monroe, Grazia Deledda – Una produzione del Festival. – 17 luglio 2026. Ore 21.15 – Cortile di Casa d’Annunzio “L’arte della parola – d’Annunzio comunicatore” Presentazione dell’omonimo libro curato da Angelo Piero Cappello ed edito da Carabba – viene evidenziato sul sito web. Scritto da Gianni Oliva, Michele Russo, Andrea Lombardinilo, Licio Di Biase e Mario Tirino Modera Luca Pompei – 18 luglio 2026. Ore 19.30 – Lungofiume, golena sud presso Porto Antico “Aperitivo letterario” Presentazione del libro ” Anna Tosti e Giorgio Ciampoli – Quali Ricordi” di Vittorina Castellano e Giorgio Ciampoli Modera Luca Pompei 18 luglio 2026. Ore 21.15 – Piazza Garibaldi “Donne” Spettacolo teatrale con Simona Cavallari – aggiunge la nota pubblicata. Regia di Francesco Branchetti – Con la partecipazione della pianista Samanta Chiefallo Questo spettacolo nasce come un viaggio tra voci femminili che hanno segnato il tempo e l’immaginario collettivo, intrecciando parole, racconti, suggestioni e canzoni in un percorso che celebra donne straordinarie, capaci di lasciare un’impronta oltre la propria epoca – si legge sul sito web ufficiale. Da Santa Chiara a Gabriella Ferri, da Rosa Balistreri ad altre figure intense e indimenticabili, prenderà forma un mosaico di esistenze differenti ma unite dalla stessa capacità di resistere, creare, amare e trasformare – si apprende dalla nota stampa. Esclusiva regionale – si apprende dalla nota stampa. – 19 Luglio 2026.Ore 19.30, Centro storico – Giardino Tommolini/Scassa – “Caro Flaiano” Recital con Milo Vallone – si apprende dalla nota stampa. Con la partecipazione di Vincenzo De Ritis, alla fisarmonica – si apprende dal portale web ufficiale. Recital dedicato a Ennio Flaiano in cui l’attore Milo Vallone ripercorrerà le vicende che hanno maggiormente caratterizzato lo scrittore e umorista pescarese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it