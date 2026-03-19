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Pescara, laboratori di cinema nelle scuole abruzzesi con il progetto “Dentro lo Schermo 3”

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È partito ufficialmente “Dentro lo Schermo 3”, il percorso didattico e laboratoriale innovativo finanziato nell’ambito del bando nazionale Cinema per la Scuola (CIPS 2025), promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura. Il progetto coinvolge sette istituti scolastici abruzzesi, dando ai studenti l’opportunità di passare da semplici fruitori di contenuti audiovisivi a protagonisti attivi e consapevoli della produzione cinematografica.

La scuola capofila dell’iniziativa è il Polo Liceale “L. Illuminati” di Atri, che ha sostenuto con convinzione e determinazione la realizzazione del progetto. I laboratori teorici e pratici sono curati dai videomaker professionisti Silvio D’Angelo e Francesco Marini, trasformando le aule in veri e propri set cinematografici e coinvolgendo i ragazzi in tutte le fasi della filiera audiovisiva.

Attualmente, i laboratori stanno coinvolgendo tre scuole abruzzesi con progetti innovativi e fortemente legati al territorio. Gli studenti dell’IIS “E. Alessandrini” di Montesilvano stanno riscoprendo il film “La guerra degli Antò”, girato nella loro città, riflettendo su temi come l’identità e le tensioni internazionali. Presso l’Istituto Tecnico “Tito Acerbo” di Pescara, è in corso la realizzazione di uno spot creativo per celebrare il centenario della città. Al liceo “G. Marconi” di Pescara, i ragazzi stanno producendo un cortometraggio originale.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi coinvolgendo le altre scuole partec

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