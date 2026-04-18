Pescara, L’acqua è potabile, firmata l’ordinanza che permette di consumarla per tutti gli usi

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il sindaco Carlo Masci ha firmato oggi pomeriggio l’ordinanza di revoca della precedente ordinanza (la numero 44 dell’8 aprile scorso) che imponeva, in considerazione dell’intervento straordinario programmato dall’Aca per il 13 e 14 aprile, il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale per uso potabile e alimentare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In particolare il divieto riguardava il consumo diretto (bere), la preparazione di alimenti e bevande, il lavaggio di alimenti, stoviglie e superfici a contatto con alimenti nonché l’igiene orale e il lavaggio del viso – recita il testo pubblicato online. Lo stesso provvedimento imponeva il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale per tutte quelle attività che comportano il contatto con alimenti o bevande in ambito domestico, commerciale e produttivo – aggiunge testualmente l’articolo online. La revoca è scattata all’esito dei campionamenti e delle analisi effettuate sull’acqua, comunicati dalla ASL: è stata infatti attestata la conformità ai parametri previsti dalla normativa vigente e la conseguente idoneità al consumo umano –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it