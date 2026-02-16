- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 16, 2026
Eventi e Cultura

Pescara lancia corso difesa personale per donne FDI: focus mente e tecniche per sicurezza femminile

È partito domenica scorso a Pescara il corso di difesa personale rivolto alle donne di Fratelli d’Italia della provincia, un’iniziativa pensata per offrire un supporto concreto nella prevenzione, nella gestione della paura e nella tutela della propria integrità fisica.

Il percorso, articolato in sette incontri, si concentra sull’aspetto mentale prima ancora delle tecniche operative, ponendo al centro principi fondamentali come il riconoscimento del pericolo, il mantenimento del controllo emotivo, l’evitare situazioni critiche e la riduzione del rischio di conflitto.

Le lezioni sono tenute dagli esperti di difesa personale Vladimiro Rulli ed Essam Abdelsalam, affiancati dalle psicologhe Cinzia D’Amico e Sara Ferrara, che seguono la parte emotiva e comportamentale del percorso.

“Questo corso nasce dall’esigenza di offrire alle donne un percorso utile, concreto e accessibile. La difesa personale non è solo tecnica: significa saper leggere le situazioni e affrontare la paura con maggiore lucidità. L’obiettivo è creare un modello replicabile, che in futuro possa essere sostenuto anche dai Comuni e portato nei quartieri dove c’è più bisogno di programmi di questo tipo”, spiega Eleonora D’Alberto.

La partecipazione registrata dimostra un forte interesse verso idee progettuali che uniscono crescita personale e tutela della propria sicurezza, come sottolinea il coordinatore cittadino di Pescara, Andrea Cocchini.

“Investire su percorsi dedicati alle donne significa offrire opportunità reali per affrontare con maggiore serenità la vita di ogni giorno. La sicurezza, in tutte le sue forme, è una priorità costante nella programmazione di Fratelli d’Italia a ogni livello istituzionale. Continueremo a sostenere iniziative che favoriscano autonomia e fiducia, contribuendo a un territorio più attento e responsabile”, afferma il coordinatore provinciale Stefano Cardelli.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di attenzione alla sicurezza delle donne e alla promozione dell’autonomia e della fiducia, cercando di creare un territorio più attento e responsabile.

