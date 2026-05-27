Pescara lancia il programma “Pescara Solidale 2026” per sostenere famiglie, minori e anziani

Il Comune di Pescara ha lanciato il programma “Pescara Solidale 2026”, un’iniziativa volta a sostenere famiglie, minori e persone più fragili attraverso l’assegnazione di voucher per servizi socioeducativi e forniture di beni di prima necessità. Sono stati pubblicati quattro avvisi che riguardano diversi ambiti di intervento: “Attività socio educative a favore dei minori (0-17 anni)”; Progetto “Family HUB: Fare INSIEME”; Progetto “Spazio Famiglie & Comunità”; Avviso per la costituzione del “Catalogo degli erogatori di servizi e forniture”.

Il sindaco Carlo Masci, l’assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio e la dirigente Roberta Pellegrino hanno presentato i dettagli dei quattro avvisi che prevedono l’assegnazione di voucher per servizi socioeducativi e forniture di beni di prima necessità. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sul sito del Comune di Pescara, nella sezione dedicata a “Pescara Solidale 2026”, dal 29 maggio al 12 giugno 2026, utilizzando SPID e CIE.

Il programma prevede l’assegnazione di voucher da 475 euro per nucleo familiare per attività socioeducative rivolte ai minori, con un incremento di 125 euro per ogni figlio minorenne oltre al primo, fino a un massimo di 250 euro. I voucher potranno essere utilizzati per servizi come asili nido, ludoteche, doposcuola, attività sportive e artistiche, campus e centri estivi, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026.

Inoltre, sono previsti due avvisi per l’assegnazione di voucher-fornitura destinati alle famiglie in difficoltà e ai nuclei con nuovi nati, con contributi pari a 350 euro una tantum. I beneficiari saranno gestanti con parto previsto entro novembre 2026, famiglie con minori da 0 a 16 anni e nuclei con anziani conviventi over 65.

Complessivamente, saranno a disposizione circa 172mila euro per un totale di 300 famiglie, orientativamente. È previsto anche l’avviso per la costituzione del “Catalogo degli erogatori di servizi e forniture”, rivolto ai soggetti presso i quali le famiglie beneficiarie potranno utilizzare i voucher, aperto fino al 31 ottobre 2026.