Pescara lancia “Una Stella nel Buio”: premio internazionale per il talento manageriale femminile nelle STEAM

L’Associazione Irini Pervolaraki nasce e lancia “Una stella nel buio”, il primo premio internazionale dedicato al talento manageriale femminile nelle STEAM in memoria della manager scomparsa a luglio 2025. Candidature aperte fino al 31 luglio. L’evento di premiazione il 17 ottobre a Pescara

L’associazione Irini Pervolaraki ha visto la luce per rendere omaggio alla figura di Irini Pervolaraki, una manager di altissimo profilo nel settore STEAM strappata alla vita nel luglio 2025. In suo onore è stato istituito il premio internazionale “Una Stella nel Buio”, con l’obiettivo di riconoscere e sostenere il talento manageriale femminile in un settore ancora troppo spesso dominato da figure maschili. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha commentato dicendo: “Non è un momento di commemorazione ma di gioia e ottimismo”.

Il premio, il primo del genere in Italia, è promosso dall’Associazione Irini Pervolaraki con il supporto di Confindustria e Federmanager, due importanti organizzazioni del settore industriale e manageriale italiano. È rivolto a donne che si distinguono nella carriera professionale nelle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica) e si articola in tre categorie: Early Manager, Driven Manager e Innovative Manager.

Le candidature sono aperte dal 15 aprile al 31 luglio 2026 e possono essere presentate tramite il sito web dell’Associazione. La selezione delle vincitrici sarà effettuata da un Comitato Tecnico Scientifico di alto profilo che garantirà valutazioni di merito secondo criteri di competenza, innovazione e leadership.

La cerimonia di premiazione si terrà il 17 ottobre 2026 a Pescara presso il Complesso ex Aurum e sarà trasmessa in streaming su una piattaforma web dedicata. Durante la giornata si svolgerà un panel di esperti, istituzioni e accademici e verranno premiate le vincitrici delle tre categorie. Ogni vincitrice riceverà la “Stella nel Buio”, una creazione orafa esclusiva realizzata appositamente per questo riconoscimento.

Irini Pervolaraki, nata a Creta alla fine degli anni ‘50, fu una figura di spicco nel settore tecnologico e industriale, diventando la prima donna manager certificata in Abruzzo e ricevendo la Stella al Merito del Lavoro della Repubblica Italiana. Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2025, è nata l’Associazione e il premio che portano il suo nome per mantenere viva la sua eredità e sostenere le donne che desiderano emergere nel mondo delle STEAM.

Per ulteriori informazioni e per candidarsi è possibile visitare il sito www.associazioneirinipervolaraki.it.