Pescara, lanciata l’Adriatic Innovation Call 2026 per lo sviluppo sostenibile e le startup

Significativa partecipazione al meeting di presentazione del Pescarabruzzo Innovation Hub

Ampia e qualificata partecipazione ieri mattina presso il MicHub di Pescara per il meeting di presentazione del Pescarabruzzo Innovation Hub, il nuovo incubatore e acceleratore di startup promosso dalla Fondazione Pescarabruzzo per sostenere la crescita dell’ecosistema dell’innovazione e favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, imprenditoriale, accademico e associativo, confermando il forte interesse verso un progetto che punta a trasformare l’innovazione tecnologica e digitale in un concreto motore di crescita per l’Abruzzo.

Dopo i saluti introduttivi e la proiezione del video istituzionale dedicato al progetto, i lavori sono stati aperti dal Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, che ha illustrato la visione strategica alla base dell’Innovation Hub e le opportunità offerte dalla Adriatic Innovation Call 2026, primo strumento operativo del nuovo ecosistema.

“La Fondazione Pescarabruzzo è determinata a sostenere la crescita dell’ecosistema dell’innovazione nel territorio attraverso il Pescarabruzzo Innovation Hub”, ha dichiarato il Presidente Mattoscio. “L’Adriatic Innovation Call 2026 rappresenta un’opportunità unica per promuovere l’innovazione, le startup e lo sviluppo sostenibile, posizionando l’Abruzzo al centro di un futuro prospero e innovativo.”

La partecipazione al meeting sottolinea l’entusiasmo e il supporto da parte di una varietà di attori chiave nel territorio, interessati a contribuire alla crescita e al successo dell’Innovation Hub e delle iniziative ad esso collegate.

Il Pescarabruzzo Innovation Hub si propone quindi come un progetto ambizioso per favorire la creazione e lo sviluppo di startup innovative, promuovere l’ecosistema dell’innovazione e creare opportunità di crescita economica e sociale nel territorio abruzzese.